Tata Martino tras derrotas ante EU: 'No hay motivos para poner mi renuncia'

Las tres derrotas en el mismo año contra Estados Unidos, acérrimo rival del Tri, perdiendo las Finales de la Nations League, Copa Oro y el juego eliminatorio han desgastado y hasta puesto en duda la continuidad de Gerardo Martino, sin embargo, el propio entrenador descartó que esos sean argumentos para saltar del barco asegurando que por su cabeza no pasa dejar el banquillo nacional.

“No. La verdad es que no, es el primer partido que perdemos en eliminatorias, el equipo sigue estando en primer lugar, solo perdimos la punta por diferencia de goles, dirigir una selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así que no hay algo que modifique, no hay motivos para poner una renuncia, el desgaste no es una opción”, afirmó el Tata.

“Los motivos de una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma del equipo y falta de respuesta de futbolistas de lo que requiere el entrenador y nada de eso nos está pesando. El otro día jugamos más que correcto y debimos de haberlo ganado en el primer tiempo. No comparto ni he ido a los extremos a la hora de ganar o a la hora de perder”, aclaró.

A su vez admitió que su gestión en la Selección ha ido de mayor a menor recordando que en 2019 su equipo jugaba y gustaba bajo su criterio, aunque reconoció que después de la Pandemia le ha costado retomar el nivel que alcanzó en su primer año.

“La realidad creo que nosotros hemos ido en rendimiento de mayor a menor, hemos empezado muy bien el 2019 y partes del 2020 antes de la Pandemia, con los meses de inactividad nos costó reacomodarnos, desde junio para hoy no hemos podido ver una selección que haya encontrado el ritmo que deseamos, no hemos podido ver el equipo que vimos en el primer año, hay mucho por trabajar”, puntualizó Martino.

