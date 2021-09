Teun Wilke jugó con inferiores del Tri, pero no descarta a Holanda

La oportunidad de representar a dos países está abierta para Teun Wilke, mexicano por nacimiento y holandés por sus padres. El atacante de 19 años ya integró selecciones nacionales del Tri, como la Sub 17, pero hoy no se distrae por cuál bandera defenderá en la Mayor. Se reconoce mexicano y considera que eso es un valor reconocido en el futbol internacional.

“En mi experiencia, lo he visto y notado como un plus, los jugadores mexicanos es conocido que son talentosos, me han recibido con brazos abiertos. A donde voy yo digo que soy mexicano, gusta, es algo positivo”, asegura Teun.

Después de ser llamado a la Sub 17, ya no fue convocado al Mundial de la categoría, en el que el Tri quedó segundo: “Claro que quieres estar ahí, en la Final contra Brasil, pero es lindo ver que están tus compañeros… De eso aprendí, salí fortalecido, hoy lo uso como motivación, para ir después a una siguiente selección, a la Mayor.

“No es un secreto que me siento mexicano y a donde voy les digo que soy mexicano, crecí y tengo un amor enorme por el país”, agrega.

La definición de cuál será su selección a futuro puede esperar: “Soy elegible para la selección holandesa, pero hoy estoy centrado en esta nueva etapa, en hacer lo mejor posible en la SPAL y trabajar para llegar a un punto donde tenga que pensar en eso, cuando sea un problema real, porque hoy estoy a muchos pasos. Si tengo las dos opciones es que lo estoy haciendo bien”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEUN WILKE: 'ME SIENTO MEXICANO; SOY DELANTERO CENTRO, EL ÁREA ES MI CASA'