“Tiene ese don”: Aguirre ve en Gilberto Mora al heredero de Benjamín Galindo y Tomás Boy

En la antesala del debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, el técnico nacional Javier Aguirre ofreció declaraciones donde no solo mostró respeto por el rival, República Dominicana, sino también entusiasmo por el presente de jóvenes talentos como Gilberto Mora. El “Vasco” dejó claro que no hay margen para relajarse en el torneo de Concacaf.

“No podemos regalar ningún partido. Debemos competir al máximo en cada fase, empezamos con la certeza de que haremos un buen papel en el debut”, expresó Aguirre en conferencia de prensa, en la que también reconoció el crecimiento del combinado caribeño: “Felicitar a República Dominicana, han hecho una progresión espectacular en los últimos 20 años... la mejor manera de respetarlos es jugando bien, no menospreciando, no subestimando, siendo muy serios”.

Confianza en Gilberto Mora

Respecto a Gilberto Mora, uno de los futbolistas más prometedores del equipo mexicano, Aguirre confesó que, aunque no será titular en el primer partido, confía plenamente en su talento: “Donde más me llena el ojo Gilberto Mora es detrás del ‘nueve’”. Además, reveló que optó por convocarlo a pesar de que la Sub-20 también lo solicitaba para un torneo en Francia.

El estratega mexicano no escatimó en elogios y colocó a Mora en una línea histórica junto a figuras del Tri como Tomás Boy y Benjamín Galindo. “Recuerdo en esa línea desde Tomás Boy y (Benjamín) Galindo, hasta ahora Mora, son jugadores de talento puro... tienen mucha visión de juego, ese don y duende para poner la pelota donde quieren”, afirmó.

El proceso de Mora

Finalmente, Aguirre reconoció que está adelantando el proceso del joven futbolista, quien milita en Xolos, con la esperanza de que pueda sumar minutos en la competencia: “Estoy acelerando su proceso... está bien arropado. Su papá lo tiene educado en los códigos del futbol y ojalá le pueda dar minutos para que continúe su crecimiento”.

