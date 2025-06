Javier Aguirre tendrá su mejor Xl inicial ante República Dominicana: “Los 26 están a un nivel muy parecido”

Javier ‘Vasco’ Aguirre no reveló a los once jugadores que saltarán este 14 de junio en el SoFi Stadium para abrir el telón en la Copa Oro 2025 ante República Dominicana, el estratega resaltó que saldrá su mejor cuadro; sin embargo, no reveló nombres.

Javier Aguirre l CRÉDITO:IMAGO7

El timonel de la Selección Mexicana asegura que hay variantes para conformar el cuadro en el primer encuentro: “Es verdad que hoy en la charla decía yo que todos tienen un nivel muy parecido, también decía yo que salvo los porteros elegimos jugadores polivalentes”.

“César (Montes) mismo toda su vida ha sido pierna derecha de manera natural y el juego por izquierda el otro día”, mencionó en conferencia de prensa.

Selección Méxicana l CRÉDITO:IMAGO7

Una plantilla muy completa

Aguirre resaltó el plantel “Son jugadores que me ofrecen varias posibilidades dentro del terreno de juego, salvo los porteros los demás pueden jugar en distintas posiciones…con los delanteros puedo jugar con uno, con dos, uno detrás del otro”.

Debut

La Selección Mexicana debuta este 14 de junio ante República Dominicana, todo esto pese a la situación que se vive en Los Ángeles y las protestas de los inmigrantes.

El juego se realizará en punto de las 20:15 tiempo del centro de México desde el SoFi Stadium, representando el arranque del torneo ante la debutante selección caribeña que llega con jugadores con pasado en Real Madrid y Barcelona.

Rumbo a la Copa Oro l CRÉDITO:IMAGO7

