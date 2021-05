Torrado: 'Chicharito tiene las puertas abiertas de la Selección Mexicana'

Pese a vivir un buen momento con el Galaxy, Javier Hernández no fue incluído en la lista para afrontar el Final Four de la Concacaf Nations League, pero eso no quiere decir que no pueda ser convocado en un futuro, así lo aseguró Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales.

“Creo que todos, tanto el ‘Tata‘ como yo hemos sido siempre muy abiertos y hemos dicho que las puertas de la Selección están abiertas para todos los jugadores que puedan aspirar a ella”, mencionó para ESPN.

De igual forma, Gerardo Martino reveló que fue a verlo a Los Ángeles y espera que el Chicharito continúe en ese nivel para poder considerarlo en la próxima convocatoria.

“Ahora que está en la MLS evidentemente ha tenido muy buen comienzo, esto no es un tema que cualquiera lo pueda pasar por alto, entonces lo que esperamos es que pueda seguir en este rendimiento.

“En realidad sí he hablado con Javier (Hernández), no es que no he hablado con Javier, es más, he viajado a Los Ángeles, sólo que ustedes no se han enterado. Lo que tiene que hacer cualquier jugador, entender que tiene que hacer su trabajo y después esperar que el técnico de la Selección lo considere”, afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: EDUARDO AGUIRRE, LIRA Y TORRES ENCABEZAN LISTA PARA GIRA PREVIA A OLÍMPICOS