Tuca Ferretti, con proyecto consolidado en caso de tomar al Tri; ofrece ir más allá de 8vos

Ricardo 'Tuca' Ferretti, exentrenador de Tigres, Chivas, Pumas, Juárez y de la Selección de México (como interino), habló sobre su proyecto en el Tricolor si es que lo eligen como el próximo director técnico, donde señaló que deben mirar más allá de los Octavos de Final.

Ferretti buscará hacer olvidar el fracaso de México en Qatar 2022, por lo que ya tiene un proyecto serio para tomar las riendas rumbo al Mundial de 2026, donde nuestro país será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

“Yo ofrecería un plan a futuro para lograr la superación de la Selección y lograr pasar a los Octavos de Final e ir más allá”, dijo para ESPN el entrenador de origen brasileño que ha escrito su nombre en letras de oro en el balompié mexicano

A pesar de que la Selección Azteca no enfrentará las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo por ser anfitrión, para el Tuca, será importante mantener una base de jugadores con experiencia, pero en junto con los jóvenes que ganaron el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“La presión siempre existe y hay que saber soportarla. Y tenemos que preparar un equipo de acuerdo a lo que tuvimos en el Mundial pasado y con relación de los jugadores Sub 23 que ganaron una medalla olímpica en Tokio.

“Se debe hacer una combinación a futuro. Se tendría que analizar muy bien la lista del reciente Mundial y saber con qué vamos a contar para el siguiente. De la Selección olímpica se tendría que sacar la base del plantel para la del Mundial”.

Asimismo, Ricardo Ferretti señaló que no aceptará un “matrimonio de cuatro, tres años. Los resultados se deben darse a corto y mediano plazo”, por lo que pedirá un poco de paciencia y compromiso a los dueños durante el ciclo mundialista.

Finalmente, el Tuca Ferretti señaló que, como el Tricolor no disputará las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el papel de la Selección Mexicana en dicho torneo deberá ser mejor.

“Pero hay que tener una buena preparación. No habrá eliminatoria ni hay Copa América. Vamos a tener copas y por ese lado estaríamos asegurados de cierta manera, pero el hecho de estar asegurados no quiere decir que no tenemos que preparnos mejor”.

