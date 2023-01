Cocca sobre refuerzos en Tigres: 'No me importa la edad ni trayectoria, solo el rendimiento'

Diego Cocca dio un toque de atención a todos sus jugadores previo al duelo ante Tijuana, ya que el que no esté en mejor condición podría quedar fuera.

“Son opiniones, cada uno puede opinar lo que le parece. Hablo por mí y voy a buscar los mejores jugadores que pueden rendir en el futbol mexicano, no me interesa la edad, la trayectoria, esto es por rendimiento. Es un equipo con mucha exigencia, y los que estén a la altura estarán con nosotros y los que no, trataremos de trabajarlos”, sentenció Cocca.

Ese toque de atención fue provocado por la reciente llegada de Nicolás Ibáñez a los felinos, ya que, con la adquisición de este delantero, el conjunto universitario tendrá más variedad en un plantel que ya era considerado uno de los más completos del futbol mexicano.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me da ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Gorriarán y a Nico Ibáñez es un privilegio, es un desafío, estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, podría llegar uno más, siempre y cuando sea para sumar”, destacó Cocca.

Cabe destacar que a estos nombres se les podría sumar el de Diego Lainez, el cual ha estado relacionado al club durante las últimas semanas. Esto podría hacerse realidad después de que el mexicano regresó de su préstamo con el Braga de Portugal de manera precipitada.

Sin embargo, en la institución felina no todo se trata de sumar, ya que también tendrían que decidir al extranjero sacrificado para registrar a Ibáñez. Respecto a las especulaciones que alejan a Thauvin del equipo el entrenador argentino contestó lo siguiente: “Es una decisión que el club, la directiva la debe terminar de solucionar, cuando este la decisión tomada, lo informaremos. Hay partes que no son buenas y son inevitables”.

