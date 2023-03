Tuca Ferretti confesó que no se ve dirigiendo a la Selección Nacional: 'Deseo que a Cocca le vaya bien'

Tuca Ferretti, director técnico de Cruz Azul confesó que no se ve dirigiendo a la Selección Nacional, tras la llegada de Diego Cocca al baquillo tricolor.

En entrevista para Futbol Picante de ESPN, el estratega brasileño aseguró que desea que al argentino le vaya bien en su gestión.

“Yo no me veo dirigiendo la Selección porque deseo que a él le vaya muy bien, tenemos que ver porque de los últimos dos procesos el que inició terminó, el último no fue nada agradable, el penúltimo todavía pasamos de raspón”.

'Deseo que a Diego Cocca le vaya bien'. 'Si seguimos con esto, el próximo Mundial será peor que el que pasó para el Tri' #TucaEnPicante dio su opinión sobre la Selección Mexicana. pic.twitter.com/1fCU4HV65q — Futbol Picante (@futpicante) March 1, 2023

Finalmente Tuca Ferretti mencionó que está completamente comprometido con la institución de la Máquina en la Liga Mx.

TAMBÉN TE PUEDE INTERESAR: TANIA RINCÓN CONFIRMÓ QUE DIO POR TERMINADO SU MATRIMONIO: "SIEMPRE NOS TENDREMOS EL UNO AL OTRO"