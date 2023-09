Uriel Antuna, actual jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana, dio a conocer las razones por las cuáles no pudo debutar en el Manchester City de Pep Guardiola y tuvo que emigrar a la Major League Soccer.

En una entrevista para TUDN, el extremo de La Máquina habló sobre las razones por las cuales cada jugador mexicano regresa de Europa para jugar en la Liga MX. Ante esto, Antuna señaló que a él le faltó madurez para poder establecerse, ya sea en el Manchester City o en el Groningen.

"Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México. En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien", comentó Uriel.

Asimismo, Antuna señaló que a veces, los jugadores que juegan en la Liga MX tienen mejor nivel que los mexicanos que lo hacen en Europa.

"Muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo alguien en concreto, pero todos debemos estar preparados para la oportunidad como el 'Chino' que estando en la liga llegó y anotó un golazo, cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan. Como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo", señaló Antuna.

Por último, el futbolista de Cruz Azul expresó su sentir sobre la Selección Mexicana con Jaime Lozano en el banquillo, a lo que contestó que al ser mexicano, le da más confianza a todos los jugadores del Tri, a diferencia de un estratega extranjero.

"En mi pensar, creo que sí se siente la diferencia, entre mexicanos nos entendemos en muchos aspectos y es importante eso. Contento por el Jimmy, por ya ser llamado entrenador de nosotros, creo que es muy importante que un DT que nos conoce tanto a la mayoría esté a cargo del equipo por muchas circunstancias, es mexicano, joven, quiere trascender, estoy feliz con él y por el equipo que se ve cada vez mejor", sentenció.

