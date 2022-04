Vasco Aguirre: 'México tiene más nivel con los jugadores de Europa'

El entrenador mexicano Javier Aguirre, que ha regresado a LaLiga para dirigir al Mallorca, ha afirmado que la Selección Mexicana "tiene más nivel y calidad" con la aportación de jugadores "de fuera", principalmente "de Europa".

Aguirre, de 63 años y con vasta experiencia internacional, elogió en la rueda de prensa previa al partido Getafe-Mallorca el trabajo que está realizando su colega argentino Gerardo "Tata" Martino al frente de la selección Azteca.

"Me gusta la selección, hay una buena generación, mucha gente de fuera, mucha gente de Europa. Eso le da mucho más calidad, más nivel exactamente. Y el técnico Gerardo Martino me encanta. Ha dirigido aquí en España y a mí me tocó enfrentarlo. Es un hombre que sabe de esto. Llevó a Paraguay al Mundial, también tiene mucha, mucha experiencia", valoró.

El "Vasco" se refirió también al sorteo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 que se celebrará este viernes por la tarde en el Centro de Exposiciones y Congresos en Doha, en el que participarán 29 selecciones clasificadas, a falta de tres por confirmar que se decidirán en la repesca.

"Mi experiencia me dice que no se pueden hacer quinielas", indicó Aguirre al comentar las opciones de México en el grupo que le asignen. "Yo pienso que hay que esperar el sorteo, hay que esperar los cruces y ojalá nos toque uno bueno. Y, aun así, todo es hipotético y teórico, y a partir de ahí hay que apoyar a la selección, que desde 1994 ha estado en todos los mundiales", zanjó.

Desde Italia 1990, cuando fue sancionada por el escándalo de Los Cachirules, México ha estado presente en todas las citas mundialistas: Estados Unidos 1994; Francia 1998; Japón-Corea 2002; Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014; Rusia 2018, y Qatar 2022.

