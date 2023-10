Víctor Guzmán acerca del Tricolor de Jaime Lozano: "Se está viendo el cambio generacional"

"Sacar el liderazgo sin importar la edad", esa es la mentalidad con la que se está trabajando en la Selección Mexicana bajo el mando de Jaime Lozano. Víctor Guzmán no negó que los de experiencia aportan mucho al grupo, pero destaco que en este cambio generacional los jóvenes están cumpliendo lo suyo y puso como ejemplo a su compañero, César Huerta.

"De a poco se está viendo un cambio de generación, igual no deja de ser importante la gente de experiencia que siempre nos va a aportar a los más jóvenes, pero yo creo que va también por el momento, está el caso de el chino que está pasando por un excelente momento, hoy está acá y la está rompiendo"

"Es una oportunidad, siempre me motiva venir, yo creo que a todos nos gusta estar en Selección y es aprovechar las oportunidades que a veces pasan y no se aprovechan, cuando estamos acá tenemos que darlo todo para poder seguir viniendo", agregó.

Respecto a la lesión que lo sacó de la cancha el fin de semana en el partido contra Juárez FC, el defensa central reveló que tienen un golpe que no lo ha dejado entrenar al parejo de sus compañeros.

"Estoy bien físicamente, traigo un golpe que no me ha permitido entrenar, está evolucionando, no estoy al cien por ciento todavía, pero lo seguimos viendo con los doctores", admitió.

Enfrentar a selecciones como Alemania es una motivación para todos, inclusive para los veteranos del grupo, quienes nunca dejan de sentir esa ilusión por vestir la camiseta nacional.

"Estos rivales son muy importantes y que mejor que medirnos con ellos y todos estamos con la misma ilusión, hasta Memo que tiene tantas convocatorias nunca deja de ser ilusión venir a Selección", comentó Guzmán.

