Yon de Luisa: Anunció que entrarán dos mil personas al Azteca contra Panamá y Costa Rica

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, informó que el TAS determinó que no se harán válidas las sanciones que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso a la Selección Nacional, de jugar a puerta cerrada sus próximos partidos de local (ante Costa Rica y Panamá); sin embargo, dijo que para dichos encuentros, entrarán dos mil personas para probar un método que eviten más expresiones de intolerancia.

“Como en ocasiones anteriores la Federación Mexicana de Futbol reitera su postura de cero tolerancia a cualquier manifestación ofensiva o discriminativa en los estadios, y agradecemos que todos se han sumado a la diferentes estrategias en contra del grito de ‘puto’.

“La federación inició un procedimiento ante el TAS con fin que se avalen protocolos establecidos en la FIFA así como los avances obtenidos hasta hoy, dicho por el tribunal, las sanciones impuestas por FIFA no causarán efecto, no obstante, los próximos dos partidos de la Selección como local, no abriremos el estadio para el publico en general, utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de 2 mil aficionados”, indicó el federativo, quien explicó que las 2 mil personas que ingresen serán elegidas y no habrá venta de boletos, pero deberán seguir las siguientes medidas, y esperan que dicho protocolo ya se ponga en práctica de manera definitiva a partir del próximo partido ante Estados Unidos:

1. Control de acceso: Los aficionados deberán registrar su boleto con datos personales y el QR tendrá q ser presentado en la puerta del estadio con identificación y boleto. (niños que vayan usarán identificación de padre o tutor)

2. Experiencia positiva: Se harán dinámicas que promuevan la sana convivencia y que eviten los actos discriminativos.

3. Seguridad: Se incrementará el número de los elementos de seguridad capacitados para retirar a quienes incidan.

4. Consecuencias: Las personas retiradas del estadio no podrán asistir a los partidos de la Selección por un plazo de cinco años.

