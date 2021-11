Yon de Luisa sobre Tata Martino: 'El plan y programa de trabajo están intactos'

La Federación Mexicana de Futbol confía plenamente en Gerardo Martino, así lo dejó entrever Yon de Luisa, presidente de la FMF, quien recalcó que la relación con el técnico del Tricolor está en perfectas condiciones a pesar de los resultados que se han tenido últimamente y que los federativos tenían contemplados.

“Tanto la relación con el ‘Tata’ como el plan y programa de trabajo están intactos, nosotros sabíamos que habría momentos complicados, el vivir lo que pasamos en la pandemia más las lesiones de jugadores relevantes como el caso de Raúl y ‘Chucky’ tuvieron sus efectos.

“No nos gusta haber perdido las finales tanto la de la Nations League como la Copa Oro, ni los eliminatorios de Estados Unidos y Canadá pero confiamos que el trabajo que se debe que hacer se está haciendo y eso nos va a llevar a buen puerto; estamos convencidos de que el ‘Tata’ Martido es la persona inteligente y capaz que nos tiene que llevar a buen puerto en el Mundial de Qatar”, expresó.

Incluso, Yon de Luisa fue cuestionado sobre si es que consideraría que Martino se mantenga al frente del Tricolor por más de una Copa del Mundo, y dijo que:

“Y porqué no soñar en poder tener un grupo de trabajo que vaya a más de un Mundial, eso sería el reflejo de cosas positivas, no podemos pensar que se prolongue si los resultados son malos, entonces si son buenos, bienvenido no sólo el ‘Tata’ sino todo lo que se hace bien se haga por muchos años”, señaló De Luisa, quien aseguró que en la Reunión de Dueños del próximo 6 de diciembre, Gerardo Martino no comparecerá ante los directivos del futbol mexicano.

