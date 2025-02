Escándalo en la Liga Premier: Ivar Sisniega reacciona al caso de amaño de Real Apodaca

Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, habló sobre el reciente caso de amaño de partidos para puestas deportivas dentro de la Liga Premier de México.

En entrevista para TUDN, Ivar expresó que este caso pone en tela de juicio la credibilidad del futbol, también, aseguró que este hecho, mancha al balompié mexicano.

“Creemos que es un asunto tan serio que pone en riesgo la credibilidad del futbol, es decir es un asunto tan serio y hay que tomar las medidas lo más enérgicas posibles, y eso es lo que vamos a comunicar a los mismos jugadores, que entiendan que quien incurra en este tipo de situaciones, no solo va a enfrentar las consecuencias de una sanción deportiva, sino que también tiene otro tipo de implicaciones

“Sí mancha al futbol mexicano, hay que recalcar que no un tema exclusivo del futbol mexicano desafortunadamente, hay desafortunadamente antecedentes (de amaños de partidos), en muchos países del mundo y es algo que hay que estar muy atentos, para cuando haya la menor sospecha entrarle de lleno a ponerle fin”, expresó.

Herramientas para erradicar los amaños

Ivar Sisniega, comentó las formas que se tienen para poder sensibilizar al jugador y que no caiga en este tipo de situaciones como amañar un resultado de un partido para una apuesta deportiva.

“No hay un solo camino, la primera acción es directamente con los jugadores, es decir tener reuniones con ellos, cada torneo, donde se les explique las consecuencias que esto tiene, primeramente hablarles de que esto va en contra del deporte del cual han estado enamorados desde niños, que han jugado, que han tenido la ilusión de jugar, pues esto va en contra del futbol, de cualquier deporte organizado, entonces hacerles ver primero por un tema personal, que yo creo donde empieza todo, si alguien no duda en el tema moral, esto no sucedería”, explicó.

Comisión disciplinaria escuchó a jugadores

Sisniega aseguró que la Comisión tuvo que oír las declaraciones de los jugadores antes de decidir una sanción a los implicados en esta situación.

“La Comisión Disciplinaria para tomar la decisión tomó cuatro o cinco días porque le dio también la posibilidad de que los jugadores vinieran todos a declarar y también a dar su versión como es normal en cualquier situación de este tipo”, declaró.

¿Primera División arreglada?

Ivar comentó que es complejo que en la Liga MX se vea este tipo de sucesos (amaños de partidos) debido a que la Primera División está mucho más vigilada.

“Es mucho más difícil que suceda en Primera División, está mucho más vigilada, ustedes los medios se encargan de vigilar cualquier cosa extraña y la señalarían de inmediato, yo creo que hay desafortunadamente más posibilidades en las ligas inferiores, si yo pensara por ejemplo que el arbitraje está arreglado o que los partidos están arreglados, yo no estaría en esta industria, no me prestaría a eso, ni creo que nadie en la Federación”, charló.

