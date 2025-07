Faraones pierde futbol profesional: "Sí hay casos de equipos que desaparecen por falta de apoyo y recursos"

Texcoco se ha quedado sin futbol profesional luego de que Faraones anunciara recientemente que su franquicia ya no es apta para mantenerse jugando en la Liga Premier MX, por lo que de momento lo mejor será quedar fuera y reestructurar algunos detalles. No se sabe si esta decisión será permanente o será temporal; sin embargo por ahora es oficial que el equipo queda fuera.

No se pudieron replicar las glorias deportivas

El 12 de junio de 2025 será recordado como el día en el que Faraones Texcoco hizo oficial la noticia de que no serán más parte del futbol profesional; la afición de inmediato se hizo presente en los comentarios lamentando la noticia, pues en un futuro no tan lejano, 'El Fara' era uno de los equipos con mayor proyección a futuro.

En 2024, Faraones logró vencer a Deportivo Yautepec en el campeonato de Liga TDP, para después vencer a Acatlán en el campeón de campeones, resultado que los llevó a ser parte de la Liga Premier MX a lo largo de dos torneos cortos antes de su 'desaparición' hace unos cuantos días.

Razones del 'abandono' del futbol profesional

En entrevista para MedioTiempo, el presidente de Faraones Texcoco, Alejandro González Oliva, habló acerca de las razones por las cuales ha dejado de ser parte de las máximas categorías.

"Estuvimos con Faraones ocho años, siete en TDP y uno más en Liga Premier; siempre tratamos de hacer las cosas de una manera profesional, haciendo los viajes bien, sin maltratar al jugador y siempre tratando de buscar el apoyo del gobierno. La verdad es que durante los ocho años nunca hubo apoyo del gobierno municipal o estatal, siempre lo hicimos a través de patrocinadores", declaró.

"Si bien en la Liga TDP es más asequible el campeonato, en la Liga Premier es bastante dinero el que se gasta por los viajes en avión, hoteles, comidas y demás. Decidimos parar porque ya era muchísimo dinero y queremos que si Faraones nació grande, se vaya grande. Me duele mucho por la afición y por el arraigo que tenemos en Texcoco", agregó.

También hizo énfasis de la desafortunada situación que ahora le toca vivir a su equipo, pero que le ha tocado vivir a varios equipos en México en varias categorías.

"Sí, hay muchos casos de equipos que desaparecen por falta de apoyo y recursos. Creo que el futbol mexicano debería estar mejor estructurado para que ya no ocurran casos así. La mayoría de los equipos de la TDP quieren ser campeones, pero no les interesa ascender porque los costos en la Liga Premier se extienden a más del 100% que en TDP. A mí me duele que se acabe un proyecto como Faraones, porque es muy fácil comprar un puesto de TDP, pero nosotros la sufrimos y nos la ganamos", concluyó.

