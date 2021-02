Mamá de víctima de Maleck sobre entrevista: 'Me provocó asco y mucho repudio'

Las historias en torno al accidente automovilístico que protagonizó el futbolista Joao Maleck y que costó la vida de una pareja en Guadalajara en junio de 2019 no han concluido, por lo que la madre de María Fernanda Peña aseguró que el jugador mintió en la entrevista que dio hace unos días a TUDN y lo va a desenmascarar.

“Me provocó un llanto tremendo, asco y mucho repudio por la sarta de mentiras que dijo. Pero a ti te digo Maleck, que te voy a desmentir cada una de tus mentiras que dijiste en esa entrevista, porque tengo la carpeta de investigación, porque te voy a sacar los oficios, los peritajes, los documentales, para comprobarle a ti y al mundo, que desde un principio te has manejado a base de mentiras, corrupción e impunidad”, declaró a RÉCORD la señora Martha Álvarez-Ugena.

La madre de la fallecida en dicho accidente confirmó que trataron de entregarle más de un millón de pesos, aunque ha preferido no aceptarlo, por lo que aseguró que es mentira que el ahora jugador del Cafessa de Jalisco haya acudido a socorrer a su hija tras el siniestro, tal y como declaró hace unos días.

“Pretendieron darme un sucio dinero que no pienso recibir, porque vengo de una familia con principios y valores. Para ti y para la gente que piensa que un millón 100 mil pesos valen la vida de mi hija, están completamente equivocados porque hasta la fecha, el día de hoy, no me han entregado ni un centavo. Ni lo voy a aceptar. Porque la vida de mi hija no tiene precio.

“Alejandro, el esposo de mi hija, murió instantáneamente por estallamiento de vísceras, mi hija no quedó prensada, lo hizo minutos después. Y todavía tienes el descaro de decir fuiste a socorrer a mi hija”, explicó.

En tanto, Claudia Álvarez-Ugena, tía de María Fernanda, lamentó que aquella noche del 23 de junio de 2019 Maleck no haya aceptado viajar alquilando un vehículo, ya que debido al exceso de alcohol en su cuerpo le impedía manejar.

“Fuiste declarado culpable de homicidio a título de culpa grave. Te pudimos comprobar el exceso de alcohol y de velocidad. Saliste del antro a las cuatro de la mañana, te ofrecieron un Uber y tú no lo aceptaste sabiendo que no estabas en condiciones de manejar. Pudiste evitar ese asesinato”, culminó la familiar.

