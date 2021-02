Jesús Corona: 'Me gustaría quedarme en Cruz Azul, pero no depende de mí'

José de Jesús Corona reveló que no ha habido acercamientos de la directiva para extender su contrato como jugador de Cruz Azul; sin embargo, aseguró que desea mantenerse en activo, aunque confirmó que su deseo es permanecer con el jersey celeste.

“Desde luego que me gustaría mantenerme en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende ya de mí. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva, simplemente estoy tranquilo.

“Sé qué tengo que hacer mi trabajo, buscar mantener un buen nivel futbolístico y no sé si siga aquí en Cruz Azul o no. Si sigo qué bueno, la verdad estaría muy orgulloso y muy agradecido, si no buscaremos nuevos aires, nuevas oportunidades, pero de qué me quiero seguir manteniendo activo eso lo tengo claro”, explicó el guardameta a TUDN.

Por si fuera poco, el portero aún anhela poder conseguir la ansiada novena estrella con la Máquina, ya que día a día trabaja para cristalizar ese sueño.

“Obviamente lo que queremos desde hace años, algo importantísimo sería conseguir un título con esta institución. Día con día me levanto pensando en ello, me preparo ya sea a una o doble sesión, buscando mejorar para pdoerlo conseguir”, culminó en TV Azteca.