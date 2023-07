Carlos Queiroz, DT de Qatar, se deshizo en elogios hacia la Selección Mexicana

La Selección Mexicana y Qatar se enfrentarán este domingo en lo que será el cierre del Grupo B de la Copa Oro. Los dirigidos por Jaime Lozano ya están clasificados a los Cuartos de Final, sin embargo, los catarís se juegan la vida en la competencia ante el Tri.

Previo a este duelo, Carlos Queiroz, director técnico de la Selección de Qatar, elogió al combinado azteca y señaló que este duelo es una oportunidad de crecimiento para el equipo que dirige.

"Para Qatar, tenemos la oportunidad de jugar con un equipo tan bello, con jugadores increíbles. México es una oportunidad para crecer y estamos muy contentos. Tengo la esperanza que mañana vamos a estar a ese nivel", declaró el estratega portugués.

La Selección de Qatar necesita ganarle al Tri y un empate en el duelo entre Haití y Honduras para poder avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Oro.

De igual forma, el exentrenador de Portugal, Colombia e Irán, habló duramente sobre el arbitraje de la CONCACAF y señaló que su selección no ha sido respetada por los árbitros en este torneo.

"Lo acepto porque soy el entrenador, no puedo hacer nada sobre esto, pero para que los árbitros nos hayan hecho la pérdida, no es nada bueno para la dignidad de los jugadores, por los sacrificios que hemos tenido. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Nuestro equipo se merece más respeto, no lo que ha pasado en los últimos dos juegos", sentenció.

