Hakimi sobre Mbappé: 'Yo fui el primero en enterarme de que iba a renovar con PSG'

Achraf Hakimi dio a conocer que él fue el primero en enterarse de que Kylian Mbappé renovaría y extendería su vínculo con el París Saint-Germain; esto debido a que se han hecho buenos amigos en el vestidor del conjunto parisino.

"Los compañeros lo supieron en el campo, pero yo como tengo una amistad con él me enteré unos días antes, tampoco tantos. Es difícil esa decisión", declaró en entrevista a un programa español.

Asimismo, el futbolista marroquí destacó: "Recibí mensaje de gente que no sé cómo tenía mi teléfono, y de gente que hacía tiempo que no me escribían, para preguntarme: ¿Qué va a hacer tu amigo? Y luego cuando se ha quedado me han dicho: 'Eres un ca...".

Al final parece que Mbappé

Hakimi no dejó escapar la oportunidad para bromear con la situación, ya que lamentó no haber subido una selfie con Mabppé informar que se quedaría en el PSG, recreando el histórico 'Se queda' que realizó hace unos años Gerard Piqué con Neymar, quien a la postre terminaría saliendo del Barcelona para fichar con el equipo francés.

"Tenía que haber hecho el 'selfie' como Piqué. Kylian se queda", comentó entre risas el defensa de 23 años de edad.

Por otra parte, el jugador habló de Florentino Pérez, a quien le mandó su 'pésame' y le deseó suerte para la Final de Champions Legue que afrontará el Real Madrid ante Liverpool.

"Pues nada, Tito Floren, quiero decirte que mucho ánimo. Espero que vayas por otro gran fichaje y que suerte el sábado", concluyó.

