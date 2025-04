Excompañero de Messi se someterá a cirugía para enderezar piernas: “Cortarán trozos de hueso”

La carrera de un futbolista da muchas vueltas y un día puedes ser campeón del mundo y estar brillando con Lionel Messi en el Barcelona y años después tener que pasar por el quirófano para lograr enderezar tus piernas, ese es el caso de Gianluca Zambrotta.

Gianluca Zambrota con Messi en el Barcelona | IG: gianlucazambrotta

A más de una década de su retirada del futbol profesional, Gianluca Zambrotta, tendrá una de las operaciones más delicadas de su vida, pues el defensor italiano confesó que tendrá que pasar por el quirófano para solucionar un tema de sus rodillas y explicó el doloroso procedimiento al que se va a someter.

"He visitado a tres o cuatro cirujanos importantes a nivel nacional y no me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades

"Básicamente, me enderezarán las piernas cortando pequeños trozos de hueso por encima y por debajo e insertando placas para intentar no tener que ponerme una prótesis total ahora", declaró Zambrota en el Podcast BSMT.

Zambrotta en su paso por Barcelona | IG: gianlucazambrotta

La extraña condición de Gianluca Zambrotta

El campeón del mundo con Italia en 2006 reveló que la condición de sus rodillas se debe a debido a las lesiones actualmente no cuenta con menisco en ninguna de ellas, por lo que al pasar de los años sus piernas se han ido deformando, un caso de estudio para los médicos.

"Durante mi carrera no he tenido ninguna lesión importante. Me han operado tres veces de los meniscos internos; actualmente no los tengo ni en el izquierdo ni en el derecho, por lo que con el tiempo mis piernas se han arqueado y hoy soy un modelo de laboratorio para muchos cirujanos", declaró.

