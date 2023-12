¿Traiciona a Chivas? 'Chicharito' Hernández 'escoge' entre América y Atlas

Javier 'Chicharito' Hernández se ha convertido a lo largo de su carrera en una sensación, pues desde su debut con las Chivas hasta pasar a jugar en Europa con las playeras del Manchester United y Real Madrid lo han convertido en una leyenda mexicana.

Hernández comenzó su trayectoria con las Chivas, por lo que lo cataloga como el 'equipo de sus amores' por lo que ha destacado que no portaría ya sea los colores del América o del Atlas, pues son dos de las rivalidades más grandes de los Rojiblancos.

Durante una entrevista que se le hizo al mexicano se le cuestionó sobre que playera escogería si tuviera que portar los colores del equipo en caso de una llegada a uno de los dos clubes.

"En un multiverso donde me pudrías dar a escoger, sería el América. Al Atlas no iría, yo no haría lo que hizo Omar Bravo", comentó 'Chicharito'.

Actualmente, Javier Hernández se encuentra fuera de las canchas, ya que acabó su contrato con el LA Galaxy, sin embargo, cuenta con ofertas de Arabia Saudita, Estados Unidos y México para regresar al terreno de juego.

