Afición azulcrema recibe a América con serenata previo al juego ante Atlas

Este viernes cerca de 300 aficionados del América se dieron cita en el hotel de concentración para recibir al equipo azulcrema y posteriormente realizar una ‘serenata´ en las afueras del hotel de concentración con bombos, trapos y banderas, previo a su partido ante Atlas.

Cerca de las 6:00 de la tarde, aproximadamente 150 aficionados recibieron al equipo en su llegada al hotel de concentración, en donde elementos como Henry Martin y Julián Quiñones, atendieron a sus seguidores con firmas y fotos, ante una gran alegría por parte de los aficionados del América.

Posterior a ello, comenzaron a llegar más aficionados del hotel de concentración, mismo que se encuentra ubicado en una plaza comercial, por lo que elementos de logística y policía municipal, impidieron que se realizara la tradicional ‘serenata’, luego de que está prohibido al ser un lugar privado.

Pese a la negativa, los seguidores del América acordaron simular que abandonarían la plaza comercial, para posteriormente, y con más aficionados, regresar con bombos, bengalas y banderas pese a no tener autorización para realizar la tradicional serenata.

JALISCO ES DEL CREMA La afición americanista abarrotó el hotel de concentración del América, las autoridades no pudieron con la fiesta azulcrema y el carnaval se da con todo. @Freddyolivarez pic.twitter.com/tiypAxeBqq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 2, 2024

“Poropo, poropopo el que no salte es un zorro maricón”, “Dale campeón, dale dale campeón”, “Guanatos es del crema, guanatos es del crema”, fueron algunos de los cánticos más entonados esta tarde. Después de dos horas con los tradicionales canticos de los grupos de animación, poco a poco fueron abandonando el centro comercial, luego de no tener respuesta por parte de los jugadores del América, ya que no salieron del hotel.

