Gustavo Leal admite que le gustaría enfrentarse a André Jardine y América en la Liguilla

Gustavo Leal, técnico de Atlético de San Luis, aseguró que le gustaría enfrentarse a André Jardine, de quien fue su auxiliar, en la Liguilla, especialmente en una Final.

“Claro que me gustaría que el enfrentamiento se tardara, para que fuera como en una Final. No me gustaría que fuera ya de inicio, pero claro que tengo una amistad con él, una admiración, pero a partir del silbato inicial del árbitro es cada uno defendiendo su lado y claro que voy a querer ganar”, dijo en entrevista para Claro Sports.

Asimismo, el entrenador potosino señaló que existen similitudes entre su equipo y el América, pues ambos supieron adaptarse rápidamente a las ideas de cada estratega.

“Creo que nosotros (André y él) tenemos una idea de futbol muy clara, eso es fácil para los jugadores, porque cuando llegas ahí tú no necesitas de mucho tiempo para que comprendan la idea. Una cosa es el momento de comprender hasta el momento de ejecutar la idea.

"Son ideas que creo que a los jugadores les gustan, porque todos los jugadores en general les gusta tener el balón. Veo los dos equipos de América de André y el San Luis de nosotros, son equipos con la idea de sus entrenadores bastante fuerte y veo que en poco tiempo conseguimos tanto yo como él, poner un buen nivel a nuestro equipo de ideas de juego", agrregó.

Atlético de San Luis llegará a la Jornada 17 con el boleto a la Liguilla en sus manos, pues depende de él mismo clasificar de manera directa a los Cuartos de Final. Los potosinos reciben este sábado en casa Santos.

