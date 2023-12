'Tuca' Ferretti pide a Jürgen Damm festejar los goles en caso de meterle al América

La suerte está echada y el América enfrentará al Atlético San Luis en las Semifinales del Apertura 2023. Uno de los duelos individuales más esperados en esta serie es el reencuentro de Jûrgen Damm con su exequipo.

El jugador mexicano ha expresado el cariño y respeto que le tiene a las Águilas, por lo que aseguró que no festejará en caso de meterle gol a su ex. Ante esto en Futbol Picante, el 'Tuca' Ferretti no estuvo muy de acuerdo e incluso le pidió a su expupilo festejar con todo el gol en caso de meterlo.

"No lo festejaría, son los valores que mis padres me han inculcado", señaló Damm. Inmediatamente, Ferretti interrumpió para decirle "Debes de festejar, déjate de cosas y no uno, tienes que festejar dos, cabr... y debes tener coraje contra el América".

Cabe la pena mencionar que Damm esta acostumbrado a festejar los goles emulando a Cristiano Ronaldo, por lo que en esta ocasión no habrá dicha celebración por parte del jugador de San Luis.

