América vs Chivas: Cuauhtémoc Blanco prefiere estilo de Henry Martín sobre el de Alexis Vega

Cuauhtémoc Blanco dejó en claro quien es su delantero favorito, pues no dudó en elegir al actual campeón de goleo de la Liga MX: Henry Martín.

Al histórico jugador del América le cuestionaron sobre que estilo prefiere entre Henry Martín y Alexis Vega, y aunque aseguró que ambos futbolistas son de condiciones muy distintas, no ocultó su favoritismo por el delantero de las Águilas.

"Son totalmente diferentes. Henry es totalmente un goleador, un centro delantero y Alexis Vega es un tipo 10, un volante por derecha, por izquierda, por donde lo pongas y que te puede desequilibrar en cualquier momento.

"Son totalmente diferentes, pero obvio que me quedo con Henry, al final de cuentas es el campeón de goleo y la verdad que me da mucho gusto que le esté yendo bien, porque la sufrió un tiempo, pero hoy me da mucho gusto que le esté yendo muy bien. Alexis es un gran jugador, te puede cambiar el partido, entonces hay que tener mucho cuidado con él", explicó en entrevista con TUDN previo a la Semifinal de Vuelta.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: FMF: LLEGÓ EL 'DÍA D'; SE DEFINIRÁ AL NUEVO PRESIDENTE Y SE VOTARÁN LOS CAMBIOS DE LA LIGA MX