Camilo Romero sobre el Pollo Briseño: 'Yo calladito y el domingo demuestro con categoría y calidad'

La presencia del VAR ha limitado a los jugadores dentro de la cancha y los ha obligado a evitar jugadas de picardía, como lo aseguró Camilo Romero, exjugador de las Chivas quien recordó algunas anécdotas en los Clásicos.

"Yo creo que con el VAR yo no jugaría, estaría más bien en la banca porque con las tomas no jugaría", aseguró Romero en entrevista para ESPN.

"Yo tengo anécdotas del Clásico donde Cuauhtémoc Blanco me decía 'arrímate güey, para que salgas en la tele', era pícaro Cuauhtémoc, y yo con (Raúl Rodrigo) Lara en un saque de banda también le decía 'arrímate porque eres malísimo y me la vas a regresar, pero eran cosas dentro de la cancha. Con Isaac Terrazas llegué a golpearme en un tiro de esquina", recordó.

El Exjugador del Rebaño criticó las palabras del Pollo Briseño y destacó que prefiere que los jugadores demuestren en la cancha antes que salgan a dar declaraciones.

"No puede perder un partido Chivas y que salga el Pollo con esas declaraciones. Es un tipo muy respetado, muy serio y muy educado, pero creo que no se ha dado cuenta donde está, dejémonos de videos y vivamos el Clásico como debe de ser. Yo calladito y el domingo demuestro que con categoría y calidad, no solo con corazón y entrega. Hay que ser inteligente para jugar esta clase de partidos", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIBORIO SÁNCHEZ SOBRE EL CLÁSICO NACIONAL: 'EL EQUIPO MÁS GRANDE DE MÉXICO ES CHIVAS'