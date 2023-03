Chivas vs América Liga MX EN VIVO Jornada 12 Clausura 2023

No hay plazo que no se cumple ni fecha que no llegue y una edición más del Clásico de Clásicos llega para engalanar la Jornada 12 del Clausura 2023. Las declaraciones que hayan cruzado los protagonistas quedaron atrás y ahora en la cancha Chivas y América deberán demostrar quién es el mejor.

El Rebaño Sagrado tiene un punto más que su archirrival, lo que lo ubica en la cuarta posición de la tabla general, pero en su último partido perdieron por la mínima diferencia ante Puebla.

Por su parte, las Águilas llegan con el ánimo renovado después de superar en calidad de visitante a los Tigres y buscarán demostrar su mejoría ante su acérrimo contrincante en un duelo de pronóstico reservado.

