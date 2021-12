Cuauhtémoc Blanco: 'Yo nunca me hubiera ido a Chivas por respeto al América'

En las últimas semanas han surgido opiniones divididas con respecto al posible intercambio de jugadores entre América y Chivas (Córdova por Antuna); en ésta ocasión, Cuauhtémoc Blanco dio su postura al respecto.

"Yo nunca me hubiera ido a Chivas por respeto a la afición del América", mencionó.

El exfutbolista mexicano fue cuestionado si en algún momento él tuvo una propuesta similar, y reveló que antes de llegar al conjunto Azulcrema, la persona que lo manejaba le propuso llevarlo al Guadalajara. "Yo nada más tuve una propuesta cuando la persona que me iba a llevar al América, antes de llevarme, me dijo que me iba a llevar a las Chivas", señaló.

Por su parte, Cuauhtémoc recordó que este tipo de intercambio de jugadores entre ambas instituciones se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo.

"Hay que recordar que algún día vino el 'Tiburón' Sánchez al América, también Ramón Ramírez estaba en las Chivas y se vino al América, Oswaldo (Sánchez) se vino al América", añadió.

Cuauhtémoc Blanco es un referente del futbol mexicano y además un ídolo histórico indiscutible en el Club América por su gran trayectoria que tuvo como profesional en la institución de las Águilas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: AFICIÓN COLOCÓ MANTA DE 'FUERA BAÑOS' A LAS AFUERAS DE COAPA