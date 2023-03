Henry Martín emula a Cuauhtémoc Blanco y festeja como 'perrito' tras gol a Chivas en Clásico Nacional

Henry Martín anotó el 4-0 del América en el Clásico Nacional ante las Chivas y celebró al más puro estilo de Cuauhtémoc Blanco, haciendo 'pis' en la portería de Miguel 'Wacho' Jiménez como si fuera un 'perrito'.

Corría el minuto 53 cuando Henry se tendió de palomita para conectar un cabezazo y mandar el esférico al fondo de las redes para el cuarto tanto de las Águilas en ese momento.

Martín no se lo pensó dos veces y se acercó a la línea de meta del Rebaño Sagrado para hacer el polémico festejo al más puro estilo del ídolo de las Águilas.

El árbitro Marco Antonio Ortiz Nava no dudó en amonestar a Henry Martín por el gesto obsceno.

HENRY LO HIZO DE NUEVO Festejo a lo Cuauhtémoc Blanco. Se 'hizo del baño' en la portería de Chivas. @Carlos_Ponz #Chivas 1-4 #América

CUAUTÉMOC BLANCO FESTEJÓ COMO 'PERRITO' EN 1999 ANTE CELAYA

Fue el 9 de mayo de 1999, es decir, hace casi 24 años cuando Cuauhtémoc Blanco celebró como si fuera un perrito orinando la portería y lo hizo en un partido del América contra el Celaya.

En aquella ocasión, el portero afectado fue Félix Fernández, a quien le marcó por la vía del penalti.

“Félix Fernández me dijo de todo, me la rayó y se me ocurrió festejarle de perrito”, dijo en aquella ocasión.

