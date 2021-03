Isaác Brizuela: 'América no es la peor pesadilla de Chivas'

América no es la peor pesadilla de Chivas. El volante del Guadalajara, Isaác Brizuela, aseguró que las Águilas no pueden ser vistas como un dolor de cabeza para los rojiblancos, ya que durante el lapso en el que él ha representado a los tapatíos no ha habido una paternidad de uno sobre otro.

“No, porque me han tocado muchos Clásicos y considero estar en termino medios de victorias y derrotas. Nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocaron en Chivas, en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o ganarles. No considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas”, explicó.

El ‘Conejo’ considera que cada quién es libre de creer cuál institución es más importante en el futbol mexicano, aunque dejó en claro que el Rebaño es una motivación para todos los futbolistas nacidos en este país.

“Sí, porque lo vimos en el campeonato. Vi jugadores de otros equipos, siendo mexicanos, felicitando a Chivas, sino a la institución. Recalcaban que el ser mexicanos motivaba a un país y a ellos mismo, incluso estando en otro club. Si tu primer equipo es América le vas a tirar a Chivas y vas a decir que quieres estar en América. Me ha tocado estar de este lado y voy a defender a esta institución.

“Sé la grandeza de este club, los aficionados que tiene. Es diferente el punto de vista. Los extranjeros dirán que América es más grande, pero los compañeros que incluso no han estado en Chivas y que son mexicanos dirán que Chivas es más grande. Es diferente pensamiento, pero cada quien sabe si tiene la razón”, concluyó.

