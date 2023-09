Julián Quiñones asegura que no odia a Chivas, a pesar de la rivalidad en el Clásico Nacional

Esta será la segunda ocasión en que Julián Quiñones encarne una rivalidad fuerte ante Chivas, primero con Atlas y ahora con América, sin embargo, el propio atacante azulcrema descartó que sentir odio por la camiseta del Rebaño Sagrado.

"Yo no odio a ningún equipo, simplemente ahorita tengo la camisa de América puesta y cada vez que yo me pongo una camisa quiero ganarle a todos los rivales que estén enfrente de mí y más ahorita que es un Clásico Nacional obvio quiero ganarle, pero odio a las Chivas no, creo que es un gran rival y excelente equipo", comentó el colombiano.

Se mostró ansioso por ya disputar el partido ante Chivas pues sus compañeros le han platicado sobre la rivalidad y cómo se vive este juego dentro de la cancha.

"Estoy muy feliz por jugar mi primer Clásico, ya me contaron un poco de cómo se vive este partido y estoy ya con ganas de jugarlo y mostrar lo mejor de mi en la cancha, espero podamos ganar los tres puntos", reveló Julián Quiñones.

