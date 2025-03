Kevin Álvarez sufre herida tras botellazo lanzado desde la tribuna en el Clásico Nacional

Momento tenso se vivió al finalizar el partido en el Akron entre las Chivas y América, y es que después de la entrada de los equipos a los vestidores Kevin Álvarez fue víctima de un botellazo lanzado desde la tribuna.

Álvarez en Ciudad de los Deportes l CRÉDITO:IMAGO7

De acuerdo a versiones de André Jardine el jugador sufrió un corte en la pierna: “Gracias a Dios al final pegó en la pierna de Kevin, Kevin está con un corte en la pierna, pero menos grave de lo que pudo haber sido”.

Qué pasó con Kevin Álvarez

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales el momento sucedió cuando se dirigían los jugadores al túnel para incorporarse a los vestidores, donde jugadores del América protagonizaron un roce con la afición que se encontraba en la parte de arriba.

Elementos como: Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez, Ángel Malagón, Christian Calderón, Borja y el propio Kevin se vieron involucrados con la afición rojiblanca mostrando el escudo y el parche del tricampeonato.

Versión de Érick Sánchez

Por su parte, Érick Sánchez habló sobre lo sucedido asegurando que la botella estuvo a punto de caer en la cabeza de Rodrigo Aguirre; sin embargo, al caer al suelo terminó por rebotar en la pierna de Kevin Álvarez.

“Eso no puede pasar en ningún estadio… afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodri… cuando reventó en el piso fue cuando corta a Kevin… la violencia no está bien ni permitida en ningún estadio tenemos que luchar contra eso”, dijo el mediocampista.

“TENEMOS QUE LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA”



Chiquito Sánchez habló sobre lo que sucedió con Kevin Álvarez, quien sufrió una herida, tras una botella que aventaron de la tribuna.



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/ksp7ARbv9W — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 9, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL Y RAYADOS REPARTEN UNIDADES EN CU