Liga MX: Ricardo Peláez cuenta que un día olvidó a su mamá en el estadio

El exfutbolista, directivo y, ahora, analista deportivo, Ricardo Peláez, recordó una anécdota con tintes graciosos luego de contar que un día, como director deportivo de América olvidó a su mamá en el Estadio Caliente de Tijuana.

Peláez narró que en la calentura del encuentro, luego de una derrota ante Xolos en la frontera norte del país, donde Cristian ‘Chucho’ Benítez falló un penal en el último minuto, iba a regresar a la Ciudad de México sin su madre, pero que regresó por ella al inmueble.

“El único partido que llevé a mi mamá, que en paz descanse, al estadio, cuando era directivo del América, la llevé contra Tijuana, nos va ganando Tijuana 1-0. 90’ minutos, penal a favor de nosotros, la agarra ‘Chucho’ Benítez, y la instrucción era que no tirara Benítez, la agarró, quitó a todos, patea, la vuela. Acaba el partido, me salgo del palco furioso, me bajo, run. Se me olvidó mi mamá en el estadio, me tuve que regresar por ella”, narró Peláez.

El exjugador de Nexaca, América y Chivas fue director deportivo del América de 2012-2014 y de 2014 a 2017, donde vivió dos campeonatos de Liga MX y cientos de historias, entre ellas la del olvido a su madre.

