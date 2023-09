Fernando Beltrán admitió que la reciente derrota por 4-0 ante el América se debió en parte a un mal día en la cancha y al miedo a cometer errores de parte de Chivas.

"Fue un mal partido como equipo, un mal día. Fue muy duro porque son esos partidos que no quieres perder, tienes que jugar distinto, correr, meter, luchar, y lo decía Fer (Hierro) competimos, pero no como veníamos haciendo", expresó el 'Nene' en entrevista con TUDN.

El mediocampista afirmó que hubo carencias en el equipo y que el temor a cometer errores contribuyó al resultado adverso.

"Nunca salimos a una cancha a decir que vamos a perder. Nos faltó en términos tácticos, valentía, posesión del balón, atrevimiento. Se tiene que jugar con más pasión. Fue un partido muy malo, pero concedimos mucho el balón hacia ellos. Hubo, no digo respeto, un cierto temor a no equivocarnos, y al final nos terminamos equivocando, lo que resultó en goles", explicó Beltrán.

El jugador también habló sobre su rendimiento en el torneo actual y expresó que siente que su contribución al equipo no siempre es reconocida como debería. "Sé lo difícil que es. A veces, mi trabajo no se ve tanto o no recibe mucha atención. La participación en los goles que he tenido con el equipo ha sido muy importante. Contribuyo a generar jugadas o dar pases a compañeros mejor ubicados para que puedan orquestar el gol. Muchos no se fijan en eso. Para mucha gente, no importa, pero a mí sí", señaló Beltrán.

El mediocampista concluyó diciendo que su satisfacción personal por cómo contribuye al equipo le brinda tranquilidad y que entiende que el futbol es un deporte en equipo donde la contribución de cada jugador es esencial para el éxito del conjunto.

