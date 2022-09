Ricardo Peláez sobre mejor momento de América sobre Chivas: "No puedo negar esa realidad"

Si bien Chivas alcanzó una racha de partidos al hilo sin derrota antes de caer ante Tigres, el Rebaño Sagrado no ha estado a la altura de las exigencias de su afición. Es por eso por lo que Ricardo Peláez, presidente deportivo, reconoció que están en deuda con la fanaticada.

“Nos tenemos que sentir en deuda en un equipo grande, cómo voy a venir a decir: ‘hemos hecho las cosas de maravilla, me siento hasta sobrado’. ¡No! La gente quiere más y siempre va a quiere más, y siempre exige más, pero también nos acompaña, así como nos exige nos acompaña”, sentenció, Peláez en entrevista con TUDN.

La falta de resultados de Chivas contrasta con el buen momento de América, por lo que Peláez reconoció que el odiado rival vive un gran momento, pero confía en la victoria de los rojiblancos en el Clásico Nacional.

“Ellos vienen de un gran momento, hay que reconocerle, hay que estar conscientes, no puede uno negar la realidad. Va ser un lindo partido de futbol con dos grandes aficiones, dos equipos históricos. En los Clásicos hablan de no se puede perder, yo digo ah, hay que ganarlo, no hay que hablar negativamente, los Clásicos se deben ganar.

En un partido como estos donde no se juegan los tres puntos, se juegan mucho más, una historia, una tradición, muchas cosas más importantes, entonces hay que dejarlo todo”, finalizó.

