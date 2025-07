Richard Ledezma sobre su fichaje con Chivas y desaire al América: "eso solo fue interés"

Richard Ledezma es uno más de los jugadores del Rebaño Sagrado que cuenta con doble nacionalidad, como la mexicana y la estadounidense. El jugador de Chivas llegó a la Perla Tapatía desde el viejo continente, específicamente desde el PSV Eindhoven de la Eredivisie.

Pese a que su llegada fue con el equipo más mexicano, Ledezma fue objeto de interés de otro equipo en México, el máximo rival de los Rojiblancos, América. El club de Coapa se acercó al futbolista, aunque como él mismo lo mencionó en entrevista con Fox Sports, nunca hubo una oferta formal sobre la mesa.

"Desde niño yo quería ponerme esta playera y es algo muy lindo, la verdad. Cuando hablé con mi representante, solo era interés (del América), no era algo de oferta ni nada. Chivas vino a la puerta y claro que me iba a poner la de Chivas", declaró con alegría Ledezma.

De igual forma, Ledezma declaró que siempre vio a la Liga MX de gran nivel, por su capacidad técnica. "Cuando Chivas me buscó, yo sentí que la liga mexicana era muy técnica y hay muchos jugadores talentosos. Me llamó la idea que Chivas me quería y me vine acá para jugar mi futbol, la experiencia que tengo en Europa y no más para disfrutar mi futbol acá".

Fichajes importantes

Chivas logró una gran cantidad de fichajes importantes y de renombre, de cara al Apertura 2025. Ledezma es de los jugadores más destacados para el Rebaño Sagrado el próximo torneo, junto a Efraín Juárez y Bryan González.

El ansiado debut pospuesto

Pese a las expectativas que ha generado el equipo de Gabriel Milito, su debut tendrá que esperar una semana más. El nuevo césped del Estadio Akron impidió el debut de las Chivas y Tigres en la Jornada 1, por lo que los aficionados de los Rojiblancos tendrán que esperar una semana más.

