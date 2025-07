Ex jugador de Rayados se rompe y se pierde toda la temporada

El atacante de Austin FC, Brandon Vázquez, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, esta lesión lo dejará fuera de las canchas el resto de la temporada y se espera que pueda retomar acción en enero.

Vázquez en Austin FC | X:@AustinFC

Brandon Vázquez llegó en este mercado de fichajes como la gran contratación para el equipo esmeralda, desafortunadamente, el jugador tendrá que estar fuera un tiempo considerable, perdiéndose el resto de la MLS, Leagues Cup y el All Star game 2025.

El jugador sumaba en esta temporada cinco goles en 15 partidos. Pese a no contar con una cantidad abrupta de goles, las actuaciones del México-americano, habían sido destacadas, al punto de ser convocado en la lista de la MLS para el juego de estrellas.

Presentación de Vázques | X:@AustinFC

El delantero salió de Monterrey en enero del 2025, regresó a la MLS en busca de levantar su carrera y pensar en dar el paso al viejo continente, situación que vio lejana desde la sultana del Norte. Con la ruptura del ligamento, el jugador podría retomar ritmo hasta dentro de seis meses, dejando lejana la posibilidad de pelear por un puesto para el Mundial 2026.

Brandon Vazquez has suffered a torn ACL in his right knee and will undergo season-ending surgery.



Wishing you a speedy recovery, @Brvndonv. 💚🖤 pic.twitter.com/uAgwAjt72o

— Austin FC (@AustinFC) July 10, 2025