América y la positiva estadística que los hace ilusionarse con la estrella 15

Cruz Azul y América se enfrentarán en una Final más del futbol mexicano, es por ello que las estadísticas no paran de emerger y las cábalas están a la orden del día.

Hablando de estadísticas, hay una que de momento, le favorecería a los de Coapa, ya que cuando se han enfrentado el primer lugar y el segundo de la tabla en la gran Final, el número uno ha quedado más veces campeón.

Los primeros lugares se han impuesto 11 veces a los segundos en 18 finales del futbol mexicano disputadas.

Sin embargo, en las últimas veces que se han dado estos enfrentamientos, los segundos puestos han recortado distancias y ahora los números dos están a cuatro finales de empatar a los primeros.

Este Clausura 2024 puede ser la oportunidad para que los celestes sigan acortando la distancia, sin embargo, América sueña y anhela con levantar la estrella número 15 y querrá seguir aumentando la estadística de los primeros lugares.

Así marcha la batalla entre 1 vs 2

* Temporada 1970-71: América (1) vs. Toluca (2) | CAMPEÓN: América

* Temporada 1971-72: Cruz Azul (1) vs. América (2) | CAMPEÓN: Cruz Azul

* Temporada 1972-73: Cruz Azul (1) vs. León (2) | CAMPEÓN: Cruz Azul

* Prode México 86: Monterrey (1) vs. Tampico Madero (2) | CAMPEÓN: Monterrey

* Temporada 1986-1987: Chivas (1) vs. Cruz Azul (2) | CAMPEÓN: Chivas

* Invierno 1997: León (1) vs. Cruz Azul (2) | CAMPEÓN: Cruz Azul

* Verano 1998: Toluca (1) vs. Necaxa (2) | CAMPEÓN: Toluca

* Verano 1999: Toluca (1) vs. Atlas (2) | CAMPEÓN: Toluca

* Verano 2000: Toluca (1) vs. Santos (2) | CAMPEÓN: Toluca

* Clausura 2012: Santos (1) vs. Monterrey (2) | CAMPEÓN: Santos Laguna

* Apertura 2012: Toluca (1) vs. Tijuana (2) | CAMPEÓN: Tijuana

* Aperura 2014: América (1) vs. Tigres (2) | CAMPEÓN: América

* Clausura 2016: Monterrey (1) vs. Pachuca (2)| CAMPEÓN: Pachuca

* Apertura 2016: Monterrey (1) vs. Tigres (2) | CAMPEÓN: Tigres

* Apertura 2018: Cruz Azul (1) vs. América (2) | CAMPEÓN: América

* Clausura 2019: León (1) vs. Tigres (2) | CAMPEÓN: Tigres

* Guardianes 2020: León (1) vs. Pumas (2) | CAMPEÓN: León

* Clausura 2024: América (1) vs. Cruz Azul (2) | CAMPEÓN: ¿?

