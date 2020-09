Paco Jémez presume 'cruzazulismo', pero no rechazaría dirigir al América

Paco Jémez se define como “cruzazulino”. Pero sí dirigiría al América. ¿Incongruencia? “Profesionalismo”, aclara. De cara al Clásico Joven, entre celestes y azulcremas, el extécnico de La Máquina atiende a RÉCORD desde España.

Este entrenador, muy parecido a un toro que embiste las preguntas, siempre frontal con una personalidad inflamada, lo tiene claro: El Clásico más atractivo de México es el que se avecina en La Noria y en Coapa.

Jémez saca el pecho y advierte que para el América este es todo menos un partido cualquiera. Es un dardo para los americanistas que minimicen este juego, en medio de tres semanas de partidos con demarcadas rivalidades.

Aquí la entrevista, siempre franca, con Jémez, el técnico incómodo, que dice las cosas que piensa, sin capotear.

¿Ve el futbol mexicano a la distancia?

Más que verlo, me informo, porque aquí en Europa es difícil ver el futbol mexicano, porque las televisoras no lo pasan, más por internet. Es difícil ver un partido de México.

¿Qué tiene el América que se le ama o se le odia o que es el rival máximo de Cruz Azul?

No es una cuestión de amar u odiar; rivalidades hay en todos sitios: en Europa, en Asia, en todos lados. Siempre hay equipos que son eternos rivales. Son aficiones que ponen esos partidos por encima de cualquier otro. En México hay muchos Clásicos, pero el Clásico por autonomasia es el Cruz Azul vs. América.

¿En La Noria no se puede perder contra Las Águilas?

Más que para el club, para la afición. Lo encara de una manera diferente al resto. Es el partido del año, sí notas que hay diferencia con otro rival.

América tiene tres Clásicos seguidos. ¿Para Cruz Azul es el partido del año y para las Águilas es uno más?

Para América es importante, es decir, el hecho de que tenga más Clásicos… Yo te lo digo aquí: para América el partido contra Cruz Azul no es uno más. Es como aquí un Madrid vs. Barça, por mucho que digan que es un partido más, no lo es. No quiere decir que hayan más puntos, pero para la afición es más importante que el resto.

¿Usted se asume como cruzazulino? ¿Quisiera ver al América en una Final?

Por supuesto, claro que sí lo soy. Hombre, yo quiero que Cruz Azul sea Campeón. Para eso se va a tener que enfrentar a los mejores, alguna vez le tocará el América. Es la Final soñada, no solo ser Campeón, sino hacerlo contra el rival más importante que tiene Cruz Azul. Puestos a soñar, ¿por qué no?

¿Dirigiría al América?

Yo soy un profesional, tengo que entrenar a quien yo crea. Si se me presenta un proyecto deportivo, más allá de mis preferencias o por tenerle cariño a Cruz Azul, si al final el proyecto me interesa, soy un profesional que está para entrenar a cualquier equipo: llámese América o cualquiera. Si a un aficionado le preguntas que si se quiere cambiar del América a Cruz Azul te va a decir mil veces que no, pero con los profesionales es distinto. Incluso, hay jugadores que han ido de América a Cruz Azul, de Cruz Azul que han jugado en América, porque nos debemos a nuestra profesión.

¿Está permitido cambiar camisetas en este tipo de Clásicos?

Si es por el tema sanitario, lo entiendo perfecto. Si es por tema deportivo, pues existe la posibilidad de que hayan sido compañeros en otro equipo, ¿por qué no se van a cambiar la camiseta? Es un gesto de cariño, de amistad, que sean rivales en la cancha no quiere decir que terminado el partido ni se miren; los amigos se intercambian cosas, se hacen regalos. Si es por el tema sanitario, lo entiendo perfectamente, pero de lo otro, la rivalidad se demuestra en el campo, no fuera.

¿Alguna vez vio del video de la Final 2013 que pierde Cruz Azul contra las Águilas?

Lo vi por encima, algunas jugadas. El futbol nunca sabes adónde te va a llevar. Nunca sabes cómo vas a ganar o cómo vas a perder. Eso está ahí y es bonito recordarlo. Lo bonito de este deporte es no saber cómo van a acabar las cosas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: 'CRUZ AZUL LE TIENE MIEDO A LA CAMISETA AMARILLA', ASEGURÓ ZELADA

Paul Delgadillo dijo que con el VAR se hubiera anulado el gol de Aquivaldo Mosquera, ¿detectó que los árbitros le ayudan al América?

Tampoco me preocupaba por analizar los arbitrajes al América, pero eso es un dicho: ‘Que se favorece al Real Madrid, que si se favorece al América’. Hoy con los medios que hay es muy complicado que un árbitro quiera favorecer a un equipo, porque la mayoría de las cuestiones, se notaría. ¿En años atrás? Pues no lo sé. Yo creo que es una historia andante que está ahí, que tiene más de mentira que de verdad.

De esa forma, Paco Jémez ha hablado. Y remata: "Cualquier triunfo de Cruz Azul me vale. Vamos a por ellos".