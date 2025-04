'Shaggy' Martinez 'minimiza' victoria de Cruz Azul ante América

Cruz Azul derrotó de una manera soberbia al América en los Cuartos de Final de la Champions Cup de la Concacaf. El equipo de Vicente Sánchez, ha ido de más a menos y logró derrotar a las Águilas, su más grande verdugo.

La algarabía de la afición celeste es gigantesca, pues es un gran paso en sus aspiraciones a un nuevo título, sin embargo, algunos minimizan la victoria. Tal es el caso del exjugador ‘Shaggy’ Martínez, que comentó a Fox Sports, que el triunfo de La Máquina es solo una alegría momentánea.

'Shaggy' con Cruz Azul | IMAGO7|

“Una alegría momentánea para el aficionado, pero si hubieras conseguido el título tras ganarle al América, el rival más odiado de las últimas Finales, estaría excelente. Es una alegría, pero hay que esperar Semifinal y Final en Conca; en Liga hay que seguir manteniendo el mismo ritmo”, comentó el exfutbolista.

De igual forma, ‘Shaggy’, agregó que si el conjunto de La Noria, no consigue títulos, será un fracaso. “No es como se ha mencionado, que Cruz Azul ya cumplió en el semestre por ganarle al América. Cruz Azul es un equipo grande donde, si no quedas campeón, no pasa nada, es un fracaso.”

'Shaggy' con Cruz Azul | IMAGO7|

El ‘recadito’ a Martín Anselmi

De igual forma, Martínez declaró que no importan las formas, sino los resultados; siendo un claro mensaje al exentrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi.

“Si juegas muy bonito y no quedas campeón no sirve de nada. Sí (Martín Anselmi) marcó una época, un estilo de juego pero no consiguió nada. Si quedas campeón con Vicente no jugando tan vistoso pero ganando partidos importantes, la gente, la afición y comentaristas lo tomarán en cuenta”, sentenció.

