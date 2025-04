¿Cuándo fue la última vez que América no ganó en cuatro juegos seguidos?

América se enfrenta a Cruz Azul este fin de semana en la Liga MX. Sin embargo, el equipo Azulcrema puede sumar su cuarta derrota consecutiva; algo que no ocurre desde hace un tiempo.

Este duelo es clave para las Águilas, ya que vienen de caer en los cuartos de final de la Champions Cup de la CONCACAF ante Cruz Azul; sumando un fracaso importante en cuanto a torneos internacionales se refiere, desde que llegó André Jardine al conjunto de Coapa.

América perdió | IMAGO7|

Uno de los puntos importantes es que en caso de que América no gane este duelo, estarían sumando cuatro juegos al hilo sin ganar, algo que no sucede desde hace casi un año. Ya que el equipo de Jardine, ha enfrentado pocos momentos de crisis en esta época donde han logrado muchos éxitos.

La última ocasión en la que el América no vio el triunfo en cuatro partidos consecutivos fue entre abril y mayo del 2024, ya que no logró vencer a Pachuca en tres ocasiones y en una más a Chivas. Cabe destacar, que aunque no ganó esos juegos, superó la eliminatoria ante Pachuca con empates.

América perdió | IMAGO7|

En esta ocasión, van tres compromisos sin que las Águilas ganen. El primer partido fue ante Cruz Azul en la Champions Cup, el siguiente ante Pachuca en la Liga MX, y el más reciente en la vuelta de la CONCACAF ante La Máquina por 2 goles a 1.

Si no ganan este sábado ante La Máquina, ya serían cuatro juegos al hilo sin conseguir el triunfo y esto podría significar un bache en la era de André Jardine con el América. Son pocas las ocasiones en las que no encuentran el triunfo después de varios compromisos.

Derrota Azulcrema | IMAGO7|

¿QUÉ VIENE PARA EL AMÉRICA?

Para América, después de enfrentar a Cruz Azul, le espera Rayados de Monterrey y después Mazatlán. Así terminará la Fase Regular del campeonato y posteriormente llegará la Liguilla del futbol mexicano, donde América buscará llegar al Tetracampeonato de la liga.

