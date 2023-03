Liga MX: América y Rayados, castigados por presencia de sus barras en partidos de visitante

El América y los Rayados de Monterrey recibieron un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria debido a la presencia de sus grupos de animación en sus recientes partidos en calidad de visitantes.

Lo mencionado ocurrió en los duelos Atlas vs América y León vs Rayados de la Jornada 9. La asistencia de las barras cuando los equipos van de visitantes queda totalmente prohibida.

La Comisión remarcó en su comunicado de prensa que transgredieron “el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante”

El castigo será que no podrán acudir dichos aficionados a los duelos América vs Pachuca y Rayados vs FC Juárez, aunque en ambos casos son partidos de local para los señalados.

