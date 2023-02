Ricardo Peláez sobre Fernando Hierro en Chivas: “Qué bueno que llegó alguien que lo hace mejor que yo, y lo digo con los valores que aprendí de mis padres". El directivo mexicano elogió la gestión que está teniendo el español con Veljko Paunovic hasta el momento en el Guadalajara.

El ahora comentarista de TUDN aseguró en el programa de la cadena Línea de 4 que no le guarda rencor al cuadro rojiblanco y lejos de eso se siente agradecido con Amaury Vergara y la institución rojiblanca que le dio la oportunidad de trabajar, por lo que siempre les deseara el bien.

"Salí muy bien de la institución, muy agradecido como siempre lo he sido. Yo no soy de los amargados que hay que desear el mal cuando ya no estoy, al contrario, me dieron trabajo. Hoy estoy muy contento de que a Chivas le esté yendo muy bien. Para todos los amargados: yo soy diferente", señaló el exdirectivo.

Y es que el Rebaño Sagrado vive un gran momento, pues es el mejor visitante del torneo, solo tiene una derrota tras nueve fechas y es cuarto lugar general, por lo que de mantenerse esta inercia, los rojiblancos podrían clasificar directo a la Liguilla, algo que nunca ocurrió bajo el mando de Ricardo Peláez.

