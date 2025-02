Sobre la hora, Necaxa vence a América y le quita el invicto en el Clausura 2025

En un partido que tuvo de todo, polémica arbitral, apagones y goles, Necaxa le quitó a América el invicto del Clausura 2025. Los Rayos de Nicolás Larcamón se impusieron 2-3 en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes en uno de sus mejores partidos del torneo.

Fue Kevin Rosero quien en el último minuto del tiempo de compensación, al 99', hizo el gol que le dio el triunfo a los visitantes en el arranque de la Jornada 9 del certamen.

Fidalgo había empatado, pero Rosero hizo el de la victoria | IMAGO 7

Gol de vestidor y polémica en el primer tiempo entre América y Necaxa

Tras una serie de errores en la zaga, José Paradela hizo un gol prácticamente de vestidor, para adelantar a los Rayos al minuto 2 del partido. Esta situación le dio impulso a los pupilos de Nicolás Larcamón para buscar el segundo, mismo que llegó con polémica.

El goleador del equipo hidrocálido una vez más se hizo presente en el marcador al minuto 38, luego de otra serie de fallas por parte de los defensivos azulcremas. Fue Israel Reyes quien habilitó a Diber Cambindo dentro del área, en una desafortunada acción en la que intentó tapar un disparo.

Cambindo volvió a marcar con Necaxa | IMAGO 7

Inicialmente la acción se anuló por fuera de lugar del colombiano que estaba habilitado. Y aunque Johan Rojas estaba en posición antirreglamentaria, no intervino en la jugada ya que no fue por él que Reyes no pudo despejar.

Tres minutos se tardó la revisión en el VAR antes de que Óscar Mejía diera por válido el gol, que dejó 0-2 el marcador antes de que el juego se suspendiera porque se fue la luz. El apagón retrasó el encuentro varios minutos y tras ello, América encontró un "segundo aire".

Fidalgo le dio vida a las Águilas, Kevin se las quitó

Un doblete del mediocampista español en lapso de nueve minutos, al 49' y al 58', emparejó los cartones, en un ejemplo más de la "mística azulcrema" de nunca rendirse. Sin embargo, a diez minutos del final, Kevin Álvarez dejó a los de André Jardine con un jugador menos.

Parecía que a pesar de la inferioridad numérica, los de Coapa se quedarían con un punto. Sin embargo, tras incorporarse por el costado derecho, Rosero mandó un centro que nadie remató y al que Luis Ángel Malagón reaccionó tarde. Con ello, los de Aguascalientes le propinaron a América su primera derrota del torneo.

Cinco goles y una anotación para la victoria en el último momento🤯



Sólo hay una explicación: Liga BBVA MX.🤩



Necaxistas, disfruten el DRMÁTICO GOL DEL TRIUNFO de Kevin Ante Rosero. ⚡⚡@ClubAmerica 2-3 @ClubNecaxa #Jornada7 #Clausura2025 pic.twitter.com/oJo9CBCEiB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 15, 2025

¿Cuándo juegan de nuevo América y Necaxa?

En el caso de los Rayos, su partido de la Jornada 8 del Clausura 2025 está programado para el viernes 21 de febrero, en el Estadio Victoria ante Mazatlán a las 19:00 horas (centro de México). Mientras que las Águilas tendrán un atractivo encuentro ante Pumas en CU, el sábado 22 a las 21:05 horas.

América y Necaxa protagonizaron un intenso partido | IMAGO 7