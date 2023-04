La 'Bomba' quiere estallar la capital. El deseo por conseguir el anhelado título de goleo es la razón por la cual Henry Martín desea no perderse el Clásico Capitalino contra Pumas, pues sabe que dicho cetro no está garantizado y no puede dar ventaja que se le vaya una vez más.

Es verdad que el delantero de América se ha mantenido trabajando separado del grupo para poder recuperarse de la molestia que lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional.

Sin embargo, RÉCORD pudo saber que el delantero desea jugarlo y aunque sabe que no estará para todo el partido se conforma con jugar por lo menos una hora para que busque el gol que ayude a su equipo y que lo mantenga líder en la disputa de los romperredes.

Martín llevaba ya un par de semanas con entrenamientos dosificados y cargas menores debido a que estaba latente la posibilidad de una sobrecarga muscular, y fue después del partido contra Cruz Azul cuando la molestia se intensificó y tras los estudios realizados con la Selección Nacional, se supo que lo ideal era darle descanso y que no jugara a mitad de semana con el Tri.

Lo cierto es que será hasta después del entrenamiento de hoy cuando se sepa si Martín arrancará como titular ante Pumas, que, por supuesto es su deseo, o si tendrá que esperar su turno en la banca y esperar para cerrar el partido, aunque eso también dependerá de cómo se esté desarrollando el juego.

"Henry (Martín) ha recibido golpes, estuvo parado un entrenamiento, pero fue por precaución. Es el capitán, lo necesitamos y hay que aprovechar su nivel”, declaró su compañero en el ataque, Federico Viñas.

