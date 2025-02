Kevin Álvarez responde a Mohamed sobre el calendario: “Nosotros no dijimos nada”

Kevin Álvarez habló en conferencia de prensa de cara al partido entre América y Toluca en la Jornada 10 de la liga mexicana.

Lo que ha dado mucho de qué hablar fue el poco descanso de Toluca de cara a este duelo, pues Antonio Mohamed compartió su molestia por el calendario, ya que jugaron a mitad de semana y el sábado visitarán al América.

Kevin aseguró que respeta las palabras del Turco, aunque también acotó que es algo que ellos vivieron y no se quejaron: “De nuestro lado no lo tomamos como ventaja (tener más descanso), nosotros la semana pasada tuvimos doble jornada, Pumas descansó toda la semana y nosotros no dijimos nada”.

|

SEMANA DE CLÁSICOS

Álvarez también aprovechó para platicar sobre la seguidilla de clásicos entre Chivas y América, asegurando que cada clásico tiene algo especial: “Estamos muy motivados, siempre jugar un clásico es una motivación extra y aparte todo lo que estamos jugando que sabemos que podemos luchar”. En el tema de la afición y los arreglos al estadio Ciudad de los Deportes, Kevin compartió lo siguiente: "Tener estadio lleno, todo el apoyo de la afición obviamente pesa, nos da para arriba. Es una motivación extra para nosotros demostrar porque necesitamos que nos apoyen . Ahora con todo el apoyo de la gente se ve reflejado en nosotros”.

SE ILUSIONA CON SELECCIÓN

Sin embargo, uno de los temas que se robó los reflectores fue sobre la Selección Mexicana, ya que Kevin está en la pre lista para el Final Four y estas fueron sus palabras tras lograrlo:

“El hecho de no haber estado fue un golpe duro (en Selección), pero claro, yo aceptando el momento que vivía, por lo que yo estaba pasando, pero nunca dejando de confiar en que cuando yo estuviera bien podía pelear por un lugar. Estoy contento de estar en la prelista, a penas es el inicio de todo esto y siempre voy a estar ilusionado de estar en Selección”.

|

Siguiendo con este tema, aseguró que su motivación está en lo máximo y quiere pelear por el lugar: “Tengo más motivación que nunca, me siento capaz de estar y claro, nunca está de más que se puede mejorar en algunos aspectos, pero yo ya me siento lo suficientemente capaz para poder estar ahí y competir por un lugar”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América vs Chivas: Se definen los horarios para los tres Clásicos Nacionales