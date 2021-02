Andrés Ibargüen sobre su salida del América: 'Llegaron a un punto de amenazas'

Por primera vez desde que dejó a las Águilas del América, Andrés Ibargüen rompió el silencio para reconocer que su salida de Coapa no se dió en los mejores términos.

“En cuanto a eso, no fueron las mejores formas, lo he reiterado que trato de mantenerme al margen de eso, siempre estaré agradecido de que me abrieron las puertas . Se dicen cosas que no son la realidad , pero hasta el último día trate de estar a la altura, de dar mi máximo y siempre con la cabeza en alto”, dijo Ibargüen en la Última Palabra.

En ese sentido, el jugador lagunero aseguró incluso que recibió amenazas por parte de la directiva, al no aceptar las condiciones económicas que le propuso el club durante la parte más delicada de la pandemia.

"ME DIJERON QUE ME IBA A QUEDAR SIN JUGAR"#LUPenCasa Andrés Ibargüen compartió cómo fue su último semestre en el América, donde se presentaron cuestiones extra cancha que lo fueron marginando de participar con el equipo pic.twitter.com/V3PMgOgT3V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

“No. Si es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal“, mencionó.

Sobre su llegada a la Comarca, el ex americanista rechazó que haya tomado la oferta de los Guerreros como último recurso, pues desde el principio lo hicieron sentir querido .

“Era corto el tiempo para tomar la decisión, por ahí podía esperar por algo de la MLS, pero mi familia se siente feliz en México, entonces, Santos es un club que siempre está peleando y es un proyecto prometedor, esas cosas también influyeron para que viniera”, apuntó.

