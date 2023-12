Diego Lainez no descarta festejar si anota ante América en la Final

No descarta festejarle un gol al América. Diego Lainez, futbolista formado en las Fuerzas Básicas de Las Águilas confirmó que no tiene preparado algún festejo especial en caso de anotar en la Final, sin embargo, aseguró que debido a la instancia que se está jugando no dudaría tampoco en celebrarlo con su afición y compañeros aunque eso signifique patear la cuna en la que creció como jugador profesional.

“Lo dije hace rato, la verdad es que nunca planea nada, no soy de eso que festejan con bailecito o a dónde correr o cómo van a ser, yo siempre digo que como me salga en ese momento, pero es una Final y yo creo que lo lógico es que festejes con tu equipo, con tu gente, con gol obviamente. Nunca preparo nada, así que lo que salga en ese momento; natural”, declaró el mediocampista azulcrema.

Después de su corta aventura por Europa, el menor de los Lainez aclaró que haber regresado a México y haberse unido a las filas de Tigres fue la mejor decisión que pudo haber tomado, ya que hoy está feliz de estar acariciando un cuarto título con los universitarios.

“Estoy feliz en Tigres, creo que la decisión que tomé al venir acá fue la correcta, me siento bien, hoy en día veo todo y son tres títulos en este año y podemos ir por un cuarto; estoy donde quiero estar, estoy feliz de participar y para mí fue la decisión correcta”, afirmó Diego Lainez.

