Piojo Herrera: 'América es el mejor equipo del torneo; a Tigres le ha costado'

A pesar de su larga trayectoria en el futbol mexicano, Miguel Herrera, timonel de Tigres, reconoció que no ha sido sencillo plasmar su idea futbolística en el equipo regiomontano.

“Sí, este grupo me toca con cinco años de trabajos a manos del Tuca, los primeros partidos me costó, con dudas, circunstancias que son normales, cuando un equipo es exitoso y está arraigado en un sistema. Al principio me costaba porque con mi intención e idea terminaba partiendo al equipo, así eran los primeros partidos, de local no finiquitábamos los partidos, el equipo fue captando la idea, me pareció armar la línea de cinco para un equipo ordenado, el equipo se vio mucho mejor, tengo un jugador como Guido Pizarro que ha entendido perfectamente bien esa posición y me ayuda muchísimo; hemos encontrado un sistema muy natural”, dijo a TUDN.

El ‘Piojo’ enfrentará por primera vez a su ex equipo América, y no tuvo ningún impedimento para reconocer a la escuadra de Santiago Solari como la mejor del torneo.

“La verdad es que América ha tenido un torneo regular, muy equilibrado, que se defiende bien, que tiene buenos jugadores al ataque, es práctico pero muy contundente, está en la cima, es el mejor equipo del torneo. A nosotros nos ha costado, quitar el arraigo de una idea, cambiar el equipo, acelerar el equipo, tener mayor llegada, pero ahí va”, sentenció.

