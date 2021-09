Haret Ortega: El canterano del América que terminó con el invicto de las Águilas

La desastrosa noche de América tuvo como factor clave a un futbolista que relegaron en el club. De promesa azulcrema a verdugo, esa fue la historia de Haret Ortega el fin de semana que con dos anotaciones ayudó al Toluca a quitarle el invicto a las Águilas.

“La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia”, publicó el propio Haret en su cuenta de Instagram mostrando una foto en donde se le ve sangrando del rostro luego de recibir un golpe de Federico Viñas durante el partido.

El canterano de las Águilas arribó al Nido desde los 12 años y en Coapa creció y se formó como jugador pasando por prácticamente todas las categorías inferiores, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Ortega ya estaba en el radar del Primer Equipo, inclsuive alcanzó a debutar con el conjunto azulcrema en el Torneo Clausura 2020, sin embargo, la directiva decidió ponerlo a préstamo con los Diablos Rojos, quienes detectaron su potencial de inmediato y no dudaron en quedarse con el defensa central.

Alan Medina fue parte de la negociación que inexplicablemente realizó la directiva que encabeza Santiago Baños, apostando por la veteranía de Emanuel Aguilera, la experiecnia de Bruno Valdez y la proyección de Sebastián Cáceres, defensor que es apenas unos meses mayor que Ortega.

“Bien hijo, muy bien hijo. ¡Felicidades!”, fueron las palabras que se alcanzaron a escuchar por parte del papá de Haret al final del partido mientras se abrazaban en el límite de las tribunas y la cancha, lugar donde algunos aficionados del América dejaron de lado los goles que les acababa de hacer y le pidieron una foto al futbolista que amablemente aceptó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HERNÁN CRISTANTE: 'TOLUCA NO EXHIBIÓ AL AMÉRICA'